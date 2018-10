PROFANATICA mit neuer EP und Euro-Tour im November

Über Hells Headbangers wird im November das neue Minialbum der US-amerikanischen Black-Metal-Kultisten PROFANATICA erscheinen, die in der ersten Phase ihrer Existenz (1990-1992) lediglich einige Demos und zwei berüchtigte EPs (darunter eine Split mit MASACRE) veröffentlichten und seit 2001 wieder aktiv sind.



Das neue Scheibchen wird auf den Titel "Altar Of The Virgin Whore" hören und als CD, 12"-Vinyl und Kassette erhältlich sein. Außerdem sollen zeitgleich Neuauflagen der ersten beiden Alben der Band erscheinen, namentlich "Profanatitas De Domonatia" (2007) und "Disgusting Blasphemies Against God" (2010). Das Artwork der neuen EP stammt von Chris Moyen. Hörproben gibt es auf Bandcamp und YouTube:







Überdies steht eine ausgedehnte Europatour mit WATAIN und ROTTING CHRIST an:



November 2 - Copenhagen, Denmark @ Byhaven Pumpehuset

November 3 - Leipzig, Germany @ Hellraiser

November 4 - Warsaw, Poland @ Progresja

November 6 - Prague, Czech Republic @ MeetFactory

November 7 - Budapest, Hungary @ Barba Negra Music Club, Budapest

November 9 - Munich, Germany @ Backstage

November 10 - Zug, Switzerland @ Chollerhalle

November 11 - Trezzo sull'Adda, Italy @ Live Club

November 12 - Colmar, France @ Le Grillen

November 14 - Barcelona, Spain @ Razzmatazz 2

November 15 - Madrid, Spain @ Changó

November 16 - Limoges, France @ Centre Culturel John Lennon

November 17 - Paris, France @ Le Trabendo

November 18 - Oignies, France @ Tyrant Fest

November 20 - Saarbrücken, Germany @ Garage

November 21 - Mannheim, Germany @ Ms Connexion Complex

November 22 - Berlin, Germany @ Astra Kulturhaus

November 23 - Borgerhout, Belgium @ TRIX Centrum voor Muziek

November 24 - Bochum, Germany @ Matrix

November 25 - Nijmegen, Netherlands @ Doornroosje

