PRONG kommt auf Tour

Das Album "Cleansing" wird 25 Jahre alt, was Band-Mastermind Tommy Victor nutzen will, um eine spezielle Show auf die Bretter zu stellen: "Wir werden im August das 25. Jubiläum unseres Albums "Cleansing" aus dem Jahr 1994 mit einer Reihe von intimen Konzerten als auch Festival-Shows in Europa feiern", kommentiert die Band. "Unsere Besetzung wird, neben Gründungsmitglied Tommy Victor, aus Jason Christopher am Bass und Schlagzeuger Art Cruz bestehen. Neben Material von "Cleansing" als auch 'Beg To Differ' haben wir außerdem ein paar schöne Überraschungen im Gepäck."

Hier ist ein Trailer dazu: Youtube.

Hier wird es abgehen:

03.8.2019 København (DK) Pumpehuset

04.8.2019 Rostock (DE) Peter Weiss Haus

06.8.2019 Berlin (DE) Zukunft am Ostkreuz

07.8.2019 Fortress Josefov (CZ) Brutal Assault Festival

08.8.2019 Hannover (DE) Béi Chéz Heinz

09.8.2019 Leeuwarden (DE) Into The Grave Festival

10.8.2019 Kortrijk (BE) Alcatraz Metal Festival

11.8.2019 Helmond (NL) Cacaofabriek

13.8.2019 Haarlem (NL) Patronaat

14.8.2019 Osnabrück (DE) Bastard Club

15.8.2019 Mannheim (DE) 7er Club Sommerbühne

16.8.2019 Essen (DE) Turock Open Air

17.8.2019 Colmar (FR) Le Grillen

Hey, snap your finger, snap your neck!