PSOA 2021: Drei Neuzugänge und Ticketing

Das Party.San Metal Open Air – präsentiert von POWERMETAL.de – verkündet drei neue Bands, die bei der wegen Corona auf 2021 verschobenen Ausgabe am Start sind: SACRED REICH, UADA und WOLVES IN THE THRONE ROOM. Zudem konnten die Organisatoren nach eigener Aussage 80 Prozent des diesjährigen Lineups für kommendes Jahr gewinnen, Bestätigungen sollen bald folgen.



Derweil gibt es Neuigkeiten bezüglich des Ticketings: Alle für dieses Jahr gekauften Karten bleiben auch für 2021 gültig und können kommendes Jahr einfach vor Ort an der Kasse gegen das obligatorische Festivalbändchen eingelöst werden. Wer stattdessen lieber sein sauerverdientes Geld zurückhaben möchte, nutzt dafür das Widerrufsformular und schickt es gemeinsam mit den Tickets per Einschreiben zurück. Ticketpreis, Vorverkaufsgebühr und die Kosten des Rückversands sollen dann binnen fünf Arbeitstagen nach Eingang des Einschreibens erstattet werden.



Wer die Party.San-Jungs in der schwierigen Zeit des Corona-Ausfalls finanziell unterstützen möchte, der ist nach wie vor beim Support-Merch-Programm richtig.



Das PSOA 2021 findet vom 12. bis 14. August in Schlotheim auf dem Flugplatz Obermehler statt, weitere Infos gibt es auf der Festival-Homepage.





