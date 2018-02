PSOA: Einer raus, zwei rein

ANAAL NATHRAKH und OUR SURVIVAL DEPENDS ON US spielen beim Party.San Metal Open Air – präsentiert von POWERMETAL.de. Während die britischen Extreme Metaller ANAAL NATHRAKH mit Titeln wie "Total Fucking Necro" von sich Reden machen, bringen die österreichischen Nachbarn von OUR SURVIVAL DEPENDS ON US eine Mischung aus Ambient, Doom und Black Metal aufs Parkett.



Derweil haben die kalifornischen Grindcore-Vertreter NAILS ihre komplette Festivalsaison und damit auch ihren Auftritt beim Party.San abgeblasen. "Über die Hintergründe liegen uns leider keine Angaben vor", bedauern die Festivalveranstalter die Absage.



Das Party.San Metal Open Air steigt vom 9. bis 11. August 2018 auf dem Flugplatz Obermehler im thüringischen Schlotheim. Tickets gibt es auf der Cudgel-Homepage, weitere Infos auf der Festival-Homepage.





Quelle: Party.San Metal Open Air