PSOA: Niederländischer Old-School Death

Das Party-San Metal Open Air ohne Death Metal aus den Niederlanden – einfach unvorstellbar! Schließlich bezeichnete Legende Martin van Drunen das PSOA bereits mehrfach ganz offiziell als sein absolutes Lieblingsfestival. Kommenden Sommer wird er selbst zwar ausnahmsweise wohl nicht persönlich mit einer seiner (teils ehemaligen) Truppen ASPHYX, HAIL OF BULLETS oder GRAND SUPREME BLOOD COURT in Schlotheim aufschlagen – dafür aber einige seiner aktuellen oder früheren Mitstreiter: THANATOS aus Rotterdam stehen bereits seit 1984 für prägnantes und traditionelles Death / Thrash-Geprügel direkt van de Nederlands! Nur eben ohne Herren van Drunen.



Zudem haben auch die Landsmänner von LEGION OF THE DAMNED bereits zugesagt. Das 25. Jubiläum des Party.San Metal Open Air – präsentiert von POWERMETAL.de – steigt vom 8. bis 10. August 2019 auf dem Flugplatz Obermehler im thüringischen Schlotheim. Tickets gibt es bei Cudgel und weitere Informationen auf der Festival-Homepage.





