PSYCHOPUNCH: Single 'I Don't Need A Broken Heart' vom neuen Album

Die schwedische Punk ’n’ Roll Band PSYCHOPUNCH wird am 18.10.2019 ihr neues Album "Greetings From Suckerville" via Massacre Records veröffentlichen. Daraus gibt es mit der Single 'I Don't Need A Broken Heart' einen weiteren Vorgeschmack.



Die Tracklis liest sich so:



CD Digipak

1. Shut Your Fucking Mouth

2. I'll Be Home Tonight

3. Darling, Take All Of Me

4. Love

5. Scream Your Little Heart Out

6. Crash Landing

7. Liar

8. I Don't Need A Broken Heart

9. City's On Fire

10. Let's Do It Again

11. Tell Me Everything

12. Over You

13. Raise Your Glass



Ltd. Gatefold Vinyl LP



Side A

1. Shut Your Fucking Mouth

2. I'll Be Home Tonight

3. Darling, Take All Of Me

4. Love

5. Scream Your Little Heart Out

6. Crash Landing

7. Liar



Side B

1. I Don't Need A Broken Heart

2. City's On Fire

3. Let's Do It Again

4. Still I Die

5. Tell Me Everything

6. Over You

7. Raise Your Glass



Live ist die Band mit MAXXWELL als Support für die Rebel Dayz Tour 2019 der NITROGODS zu erleben.



Folgende Termine sind bestätigt:

03.10.2019 DE Rüsselsheim - Das Rind (Motorcity Street Rock 'n' Roll Festival)

03.-05.10.2019 DE Geiselwind - Eventzentrum Strohofer (F.E.K. 9 Monster Festival)

25.10.2019 DE Oberhausen - Helvete*

26.10.2019 DE Andernach - JUZ Live Club*

27.10.2019 BE Aarschot - De Klinker Club*

28.10.2019 DE Kassel - Goldgrube*

29.10.2019 DE Hamburg - Bambi Galore*

30.10.2019 DE Osnabrück - Bastard Club*

31.10.2019 DE Husum - Speicher Husum*

01.11.2019 DE Oldenburg - Cadillac*

02.11.2019 DE Dresden - Chemiefabrik*

03.11.2019 DE Nürnberg - Der Cult*

05.11.2019 DE München - Backstage*

06.11.2019 AT Salzburg - Rockhouse Bar*

07.11.2019 DE Freiburg im Breisgau - Crash Musikkeller*

08.11.2019 CH Burgdorf - Kulturhalle Sägegasse*

09.11.2019 CH Luzern - Konzerthaus Schüür*

10.11.2019 DE Mannheim - MS Connexion Complex*



*Rebel Dayz Tour 2019 w/ NITROGODS und MAXXWELL

