PSYCHOTIC WALTZ: Headliner des

Das heimilige "ProgPower Europe"-Festival im niederländischen Baarlo (bei Venlo) hat mit PSYCHOTIC WALTZ den ersten Headliner bekannt gegeben. Ebenfalls mit dabei sind VOICES FROM THE FUSELAGE, TERAMAZE und PERSEFONE. Das ist also jetzt schon ein absoluter Pflichttermin. Ihr solltet euch also den 04. - 06. Oktober schon einmal vormerken.



Wochenend-Tickets können für 96,21 EUR über die Homepage bezogen werden, wo ihr auch alle weiteren Infos rund um das Festival findet.

