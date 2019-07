PSYCHOTIC WALTZ: Neues Album über Inside Out!

23 Jahre ist das letzte Werk her, aber jetzt nimmt das fünfte Studioalbum der Kult-Frickler wohl Gestalt an. Inside Out Music hat bekannt gegeben, dass die Band für den Mix mit Jens Bogren (OPETH, FATES WARNING, ARCH ENEMY) im Studio ist und das Album 2020 erscheinen wird. Außerdemwird über Inside Out eine weitere Neuauflage der vier PSYCHOTIC WALTZ-Klassiker kommen!

Hier ist das aktuelle Line-Up:

Dan Rock – guitars & keys

Ward Evans – bass

Brian McAlpin – guitars

Devon Graves – vocals

Norman Leggio – drums

In Kürze wird die Band auch live bei uns sein zu den Progpower-Festivals und einigen weiteren Gigs:

2nd October – Berlin, Germany – Badehaus

3rd October – Hamburg, Germany – Knust

4th October – Bochum, Germany – Matrix

5th October – Baarlo, The Netherlands – ProgPower Europe

6th October – Mannheim, Germany – MS Connexion Complex