Ihr kennt noch 'Blurry' und 'She Hates Me'? Ihr wollt noch ein wenig in Erinnerungen schwelgen? Dann besucht die Jungs von PUDDLE OF MUDD doch einfach bei ihren Deutschland-Terminen in den nächsten Wochen:

5. Juni - Turock (Essen)

6. Juni - The Roxy (Flensburg)

7. Juni - Zollhaus (Leer)