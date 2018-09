PUNISHABLE ACT hat neuen Song online

Die Berliner Hardcore'ler werden "X" am 28. September über Cargo veröffentlichen und wollen uns bereits jetzt zeigen, dass es darauf zügig zur Sache gehen wird. 'PA DNA' ist jedenfalls gerade einmal eineinhalb Minuten lang: Youtube.

Die Band sagt: "Alles was uns über die Jahre musikalisch, neben dem klassischen Hardcore/Punk/Metal Sound begleitet und inspiriert hat, soll auf dieser Platte mit dem typischen Punishable Act Sound und einer fetten Studioproduktion eingefangen werden. Wir müssen uns nichts beweisen, wir haben diesen Sound auch nicht neu erfunden, aber in 'X' steckt sehr viel Herzblut. Wir hoffen, dass man dies hören und fühlen kann. P.A. together, always, everyday."

Live kann man auch dabeisein:

28.9. Chemiefabrik Dresden (Chemo)

29.9. Cassiopeia Berlin

24.11. 25 Jahre - Isolated Anniversary, Quedlinburg