PUPPY und die Ziege

Na, das ist mal eine Überschrift, was? Da weiß keiner nichts. Wie auch, denn PUPPY ist eine junge Band aus Großbritannien, die am 25. Januar ihr Debütalbum mit dem Titel "The Goat" veröffentlichen werden. Doch jetzt stellen die Jungs und ihr Label Spinefarm schon mal die erste Single 'Black Hole' vor: Youtube.

Übrigens sehr stilsicher, die Buben, denn wer in einem PENTAGRAM-T-Shirt im Video posiert, kann kein ganz schlechter Mensch sein! Und der Song ist ziemlich catchy, hört ihn zweimal und versucht ihn dann wieder aus den Lauschmuscheln zu kriegen. Viel Glück.