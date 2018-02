PUREST OF PAIN: Zwei Videos zum Debüt

Am 1. März wird das erste vollständige Album der Melodic Deather aus den Niederlanden erscheinen, nachdem die Band bereits 2013 eine Single mit dem Titel "Momentum" und 2011 eine EP mit dem Namen "Revelations In Obscurity" veröffentlicht hatte. Mit in den Reihen der Band sind die beiden DELAIN-Musiker Merel Bechtold und Joey de Boer and der Gitarre und dem Schlagzeug. Hört euch 'The Solipsist' mal im Playthrough-Video an: Youtube.

Das zweite Video ist zu dem Song 'Terra Nil' produziert worden: Youtube.

Das Album "Solipsis" wird als CD, Vinyl und Download verfügbar sein und kann bereits auf der Bigcartel-Seite der Band bestellt werden.

Trackliste:

1. The Pragmatic (1:19)

2. Truth–seeker (2:09)

3. Vessels (2:59)

4. Crown of Worms (3:42)

5. Momentum (5:05)

6. The Sleep of Reason (1:33)

7. Tidebreaker (4:16)

8. Trial & Error (4:49)

9. Terra Nil (6:05)

10. Noctambulist (3:38)

11. E.M.D.R. (4:21)

12. Phantom Limb (4:09)

13. The Solipsist (3:52)

14. The End (2:25)