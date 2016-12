PYOGENESIS: Neues Album im Februar, Teaser online, danach auf Tour

Das neue und mittlerweile achte Album der Deutschen ... ähm, ja, was eigentlich? Sagen wir Rock-Pop-Metal-Punk-Band wird den Titel "A Kingdom To Disappear" tragen und am 24. Februar via AFM Records das Licht der Welt erblicken. Da mir der Vorgänger "A Century In The Curse Of Time" gut gefallen hat, werde ich mir den Termin vormerken. Allerdings bin ich nicht sicher, ob es gleich das auf 500 Stück limitierte Boxset sein muss, vielleicht tut es auch die Digipak-CD oder das Gatefold Vinyl.

Hier ist der Trailer dafür (die erste Minute ist nur Gefasel, aber danach gibt es doch noch ein paar Töne), der die Band konsequent in Richtung Frühphase tendierend zeigt:

Im Anschluss an den Release geht es auf Tour:

02.03.2017 Hamburg, Knust

03.03.2017 Leipzig, Moritzbastei

04.03.2017 Annaberg-Buchholz, Alte Brauerei

05.03.2017 Berlin, Bi Nuu

09.03.2017 München, Strom

10.03.2017 Regensburg, Eventhall Airport

11.03.2017 Düsseldorf, Tube

12.03.2017 Frankfurt, Nachtleben

30.03.2017 Bern, Rössli Bar

01.04.2017 Tröpolach, Full Metal Mountain

02.04.2017 Wien, Viper Room

