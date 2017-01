PYOGENESIS: erster Song online!

Jetzt geht es Schlag auf Schlag - kaum haben wir verkündet, dass die Burschen am 24. Februar mit dem nächsten Longplayer namens "A Kingdom To Disappear" um die Ecke kommen werden, da gibt es auch schon die Trackliste und ein erstes Video. Das Ganze klingt tatsächlich irgendwie wie Alterna-Death, hier ist 'Blaze, My Northern Flame':

Und hier die Trackliste:

1. Sleep Is Good

2. Every Man For Himself And God Against All

3. I Have Seen My Soul

4. It’s Too Late (A Kingdom To Disappear)

5. New Helvetia

6. That’s When Everybody Gets Hurt

7. We (1848)

8. Blaze, My Northern Flame

9. Everlasting Pain