PYRAMIDS ON MARS: Neues Album im Dezember, Hörprobe jetzt

Das Projekt PYRAMIDS ON MARS von Keven Estrella spielt Instrumentalrock. Für den 21. Dezember ist das neue Album "Edge Of The Black" angekündigt, zu dem schon mal Cover und Trackliste vorliegen. 'F-22 Raptor' kann bereits jetzt bei YouTube angetestet werden.



1. Blood Moon 5:42

2. Nacht Waffen 6:56

3. Song of Light 5:44

4. F-22 Raptor 5:53

5. The Ambassador 4:57

6. Mercury Magnetar 4:58

7. Arcturian Rain 4:38

8. Time to Believe 4:40

9. Arioso Lullaby 4:39

10. Whale Song 4:28





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: pyramids on mars edge of the black f-22 raptor