Die Kalifornier P.O.D. (PAYABLE ON DEATH) veröffentlichen am 16.11.2018 über die Mascot Label Group ihr zehntes Studioalbum "Circles". Hört hier den neuen Track 'Rockin' With The Best':

https://www.youtube.com/watch?v=P4Wufxh8990

