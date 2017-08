Party.San: Autogrammstunden

Auch dieses Jahr präsentiert POWERMETAL.de beim Party.San Metal Open Air wieder die Tentstage und lässt die Bands am eigenen Stand eifrig Autogramme schreiben. Natürlich haben die Jungs auch immer Zeit für einen kurzen Plausch. Ihr findet den POWERMETAL.de-Stand in unmittelbarer Nähe der Hauptbühne, wir freuen uns auf euch!



Die letzten Tickets für das Party.San erhaltet ihr bis Freitag, den 4. August hier oder vor Ort an der Abendkasse. Und nun die Zeiten unserer Autogrammstunden:







