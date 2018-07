Party.San: Signing Sessions bei POWERMETAL.de

Auf ein Meet & Greet an unserem Stand! POWERMETAL.de präsentiert das Party.San Metal Open Air und insbesondere seit der ersten Stunde die Tentstage. Trefft die Underground-Bands an unserem POWERMETAL.de-Stand gleich links von der Hauptbühne! Hier bekommt ihr nicht nur (fast) alles unterschrieben, was ihr den Jungs unter die Nase haltet – für ein kurzes Bierchen und Anstoßen ist garantiert auch immer Zeit.



Das Party.San Metal Open Air steigt vom 9. bis 11. August 2018 im thüringischen Schlotheim auf dem Flugplatz Obermehler. Mehr Infos auf der Festival-Homepage. Der Ticketvorverkauf bei Cudgel endet am Freitag, den 3. August 2018 um 12:00 Uhr. Weitere Tickets gibt es ausreichend an der Abendkasse, Tagestickets kosten 60 Euro.





