Party.San: TRIPTYKON ersetzt MORBID ANGEL

Nach dem fulminanten Auftritt von 2011 kehrt TRIPTYKON auf das Party.San Metal Open Air zurück und übernimmt statt MORBID ANGEL die Rolle des Headliners. "Das erfreut uns umso mehr, da sich Tom Gabriel Fischer und seine Mitstreiter in letzter Zeit extrem rargemacht haben, was ausgedehnte Headlinerkonzerte betrifft", lassen die Festivalveranstalter wissen.



Die Bandmitglieder von TRIPTYKON blicken bislang mit "Eparistera Daimones” und "Melana Chasmata” auf zwei brillante Alben sowie mit "Shatter” auf eine EP zurück, mit denen sie eine prominente Position im Black und Death Metal erringen konnten. Zudem vertritt die schweizerisch-deutsche Band in würdiger Manier das Erbe der schweizerischen Black / Avantgarde Metal-Legende CELTIC FROST, deren Hauptsongwriter, Gitarrist und Sänger eben TRIPTYKON-Leader Tom Gabriel Fischer war.



Mehr Infos zum Party.San Metal Open Air – präsentiert von POWERMETAL.de – gibt es hier und auf der Festival-Homepage.

Tickets gibt es hier!









Quelle: Party.San Metal Open Air Redakteur: Carsten Praeg Tags: partysan metal open air triptykon morbid angel