Party.San meldet sich zu Wort

Nachdem in den letzten Tagen auch für das Jahr 2021 die ersten Absagen großer deutscher und europäischer Festivals bekannt gegeben wurden, meldet sich nun das von POWERMETAL.de präsentierte PARTY.SAN Metal Open Air mit einer Wasserstandsmeldung zu Wort. Dem aktuellen Festival-Newsletter ist zu entnehmen, dass die Macher des Festivals nach wie vor gewillt sind, 2021 mit einem Festival an den Start zu gehen. Flexibler als die Großen arbeitet man nach eigenem Bekunden gerade an einem ausgefeilten Hygienekonzept, das es ermöglichen soll, im August ohne Masken und Abstand auf dem Festival in Schlotheim abzufeiern. Fehlt nur noch das Go aus der Politik.

Wir drücken die Daumen, dass das klappt!