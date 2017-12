Pelagic Fest 2018: Werkschau des Berliner Qualitätslabels

Pelagic Records, hinter dem das umtriebige THE OCEAN-Mitglied Robin Staps steckt, veranstaltet auch 2018 am 18./19. und 20.05.2018 ein umfangreiches und abwechslungsreiches Pelagic Fest. An drei Tagen an drei diversen Lokalitäten werden mit Stand heute zugegen sein: CASPIAN, EF, PG.LOST, BISON, ROSETTA, ARMS AND SLEEPERS, HYPNO5E, ABRAHAM, EARTHSHIP, RADARE, BRIQUEVILLE, LLNN, TWINESUNS, SHRIVEL

Der Ticketverkauf beginnt am 08.12.2017. Und es heisst wirklich: Schnell sein, da es nur ein sehr begrenztes Besucherkontingent geben wird.