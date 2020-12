Pommesgabel-Folge mit Jan Hoffmann von LONG DISTANCE CALLING

Für die neue Folge von Pommesgabel haben Marcel und Pia mit Jan Hoffmann gesprochen, dem Bassisten von LONG DISTANCE CALLING. Recht unerwartet ging es dabei um die kommende Jam-EP "Ghost" - nur wenige Tage zuvor war die Band im Studio, um das neue Output einzuspielen. Alles dazu, zum derzeit aktuellen Album "How Do We Want To Live?" und dem LDC-Podcast "Lachend in die Kreissäge" erfahrt ihr in dieser Folge!

Klickt hier und gelangt direkt zum Webplayer!