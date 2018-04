Produktionsmanager des Wacken Open Air Thomas Hess verstorben

Der Produktionsmanager des Wacken Open Air Thomas Hess ist plötzlich und unerwartet verstorben.



Der Veranstalter gibt dazu einige Informationen:



"Unser bester Freund und Produktionsleiter Thomas Hess ist gestern unerwartet von uns gegangen. Thomas war 1996 das erste Mal in Wacken, damals noch in seiner Funktion als Tourmanager der Böhsen Onkelz. Deren Konzerte organsierte und produzierte er bis zur vorläufigen Auflösung der Band im Jahr 2005, was ihm den Spitznamen „der fünfte Onkel“ einbrachte. 1991 gründete er außerdem seine Firma IH Security, welche seitdem immer wieder deutschlandweit die Standards für Eventplanung und Sicherheit massiv geprägt hat.



Nach 1996 wurde er der Produktionsleiter des Wacken Open Airs.



Thomas agierte in seinen Bereichen stets nach dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“. An allen Ecken und Kanten versuchte er die Arbeit der Crew zu erleichtern, die Ergebnisse zu verbessern und die Abläufe zu optimieren. Wirkliche Probleme gab es für ihn nie, nur Herausforderungen, die nach einer Lösung bedurften. Stets mit einem Blick auf das übergeordnete Ziel & das große Ganze und dem Fokus auf Ordnung und Sicherheit für alle Beteiligten.



Auf dem ersten Blick wirkte Thomas auf manche einschüchternd. Hinter der manchmal schroffen Fassade war er jedoch ein sensibler, herzensguter Mensch, Freund, Arbeitgeber, Ehemann und liebevoller Vater. Sein mal grober, mal feiner Humor sorgte immer wieder für ausgelassenes Gelächter auf Produktionen und in Meetings. Seine Geschichten über frühere Eskapaden mit berühmten Musikern waren unvergleichlich – und einen Moment später sprach er dann mit dir über die besten Pferderassen für Springturniere, ohne dass dieser Wechsel bei ihm seltsam wirkte.



Uns allen wird nicht nur sein Talent für die Organisation von Events fehlen, sondern auch und vor allem ein guter Freund. Thomas hinterlässt eine gewaltige Lücke.



Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei Heidrun und Melissa und allen weiteren Angehörigen & Freunde und Mitarbeiter/innen von IH Security."



R.I.P. Thomas Hess



Dem schließen wir uns an.

Quelle: https://www.facebook.com/WackenOpenAir.official Redakteur: Swen Reuter Tags: thomas hess wacken open air tot produktionsleiter tourmananger