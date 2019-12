Pure Steel Records schnappt sich BLIZZEN. Mehrere Neuveröffentlichungen

Das Label aus dem erzgebirgischen Schwarzenberg hat schon mal vom Herkunftsort mal alles richtig gemacht, wenn man sich in der Metalszene herumtreibt. Zum anderen ist der Name sehr passend gewählt, denn hier in Sachsen wird vor allem purer, reiner, festsitzender Heavy Metal gelebt. Zum Beispiel ist man sich mit den Speedstern von BLIZZEN über eine Betreuung einig geworden.

Zudem kündigen sich gleich zu Beginn des Jahres 2020 neue Alben von MINDLESS SINNER "Poltergeist", EIGHTY ONE HUNDRED "Heaven In FLames", INVICTUS "Eden" an.