QNTAL: Single 'Die finstere Nacht'als Vorbote zum neuen Album

Am 09.03.2018 wird das achte Album des deutschen Musikprojektes QNTAL erscheinen. Es trägt den Namen "VIII–Nachtblume" und wird via Drakkar Records/Soulfood Music veröffentlicht.



Als Vorgeschmack hat die Band nun die Single 'Die finstere Nacht' veröffentlicht.



Der Song basiert auf dem Gedicht "Nachtbilder" von Joseph von Eichendorff und es ist dabei auch Michael Popp an den Vocals zu hören.



"Das Gedicht von Eichendorff ist uns während der Produktion ans Herz gewachsen und wir versuchen mit der musikalischen Umsetzung unsere Assoziationen einzufangen, jagen in der Finsternis vorbei an einem Schloss, an Bildern, die wie Wolkenfetzen auftauchen und sofort wieder verschwinden“, so die Musiker über die Entstehung des Liedes. "Michaels Stimme passt für mich großartig zu diesen düsteren romantischen Inhalten vom Reiter, bleichem Mädchen, der finsteren Nacht und dem nicht endendem Ritt. Kein Wellnesslied auf dem Schaffell am offenen Kamin, sondern ein wildes Abenteuer. Ein Song über das Unbewusste, Ängste, Wahngebilde, wie in einem Märchen, ein Song, der jeden Zuhörer einlädt, seine eigenen Erfahrungen und Gefühle damit zu verbinden.“

Live ist QNTAL zu folgenden Terminen zu erleben:



16. Mar 2018 DE Bochum Christuskirche

17. Mar 2018 DE Hamburg Markthalle

18. Mar 2018 DE Frankfurt Das Bett

27. Apr 2018 BE Mechelen Festival von Vlaanderen

04. May 2018 DE München Backstage

19. May 2018 DE Leipzig Wave Gotik Treffen

20. May 2018 DE Leipzig Wave Gotik Treffen

07. Sep 2018 DE Selb Festival Mediaval

Quelle: Rosenheim Rocks Redakteur: Swen Reuter Tags: qntal viii nachtblume michael popp die finstere nacht joseph von eichendorff