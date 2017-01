QUARTZ - Keyboard-Legende Geoff Nicholls ist verstorben

Die britische Band QUARTZ ließ heute über ihre offizielle Facebook-Seite die traurige Meldung verbreiten, dass ihr Keyboarder und Gitarrist Geoff Nicholls, der in der Vergangenheit auch schon für BLACK SABBATH und Tony Martin tätig war, am heutigen Morgen im Alter von 68 Jahren verstorben sei. Geoff habe seit längerer Zeit an einer Krebserkrankung gelitten und habe zahlreiche Therapien hinter sich, die am Ende leider die Krankheit nicht haben besiegen können.

Ruhe in Frieden, Geoff!

