QUEENSRYCHE Tourdaten

Fünf Headliner-Auftritte und zwei Festival-Gigs in Wacken und Essen hat die nordamerikanische Progressive Metal-Band in Deutschland für diesen Sommer angekündigt:

25.7. 2019 Berlin (DE) SO36 (+MIRROR PLAIN + FIREWIND)

30.7. 2019 München (DE) Free & Easy at Backstage (+MIRROR PLAIN + FIREWIND)

31.7. 2019 Aschaffenburg (DE) Colos Saal (+MIRROR PLAIN + FIREWIND)

02.8. 2019 Wacken (DE) Wacken Open Air

15.8. 2019 Saarbrücken (DE) Garage (+MIRROR PLAIN)

17.8. 2019 Essen (DE) Turock Open Air

Allerdings ist die Band auch für das Rock Of Ages Festival in Seebronn vom 26. bis 28.7. angekündigt, was auf dem Plakat fehlt.

Quelle: Seaside Touring Redakteur: Frank Jaeger Tags: queensryche tour 2019 rock of ages 2019 wacken 2019 wacken open air 2019 woa 2019

FIREWIND