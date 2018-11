QUEENSRYCHE: Lyrik-Video vom neuen 2019 erscheinenden Album online

Am 1. März 2019 erfreut uns QUEENSRYCHE endlich mit einer neuen Veröffentlichung, welche den Titel "The Verdict" tragen wird. Aus diesem Album, dass über Century Media veröffentlicht wird, gibt es nun in Form von 'Man The Machine' ein erstes Lyrik-Video zu bestaunen. Produziert, gemixt und gemastert wurde "The Verdict" von keinem geringeren als Chris "Zeuss" Harris (ICED EARTH). Sollte sich auch das restliche Material so gut anhören wie 'Man The Machine', haben wir es vermutlich mit der wohl stärksten QUEENSRYCHE Veröffentlichung seit dem Einstieg von Ausnahmesänger Todd La Torre zu tun. Youtube.

