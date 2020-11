QUEENS OF THE STONE AGE: Gedenkkonzert an die Anschläge in Paris vor 5 Jahren

Die Band um Josh Homme hat im Museum of Museom of old and new Art (MONA) auf der Insel Tasmanien ein Gedenkkonzert für die 137 Toten und vielen Verletzten des Anschlages auf den Pariser Club Bataclan und die weitere öffentliche Plätze am 13.11.2015 gegeben. Es ist eher verhalten gehalten und kann nun nach der Veröffentlichung besehen werden.

Quelle: MONA Webseite Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: queens of the stone age josh homme australien bataclan paris anschläge november 2015 stream gedenken powermetalde