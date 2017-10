QUEEN: Jubiläumsbox zu

Mit den beiden größten Hits ausgestattet avancierte "News Of The World" anno 1977 zu einem der größten kommerziellen Erfolge in der langen Karriere der britischen Pomp-Rocker. 40 Jahre später wird das Jubiläum des QUEEN-Meilensteins nun auf ganz besondere Weise gefeiert.

In einer opulenten Box wird nicht nur das Originalwerk neu aufgelegt, sondern auch mit mächtig viel Bonus versehen. Zwei weitere Silberlinge werden Outtakes und Archivmaterial enthalten, darunter auch Aufnahmen, die erst kürzlich aufgetaucht sind, sowie eine Raufassung des späteren Albums.

Ein weiteres Schmankerl der 40th Anniversary Box wird der analoge Re-Cut der Original-LP sein, der in einer originalgetreuen Hülle erscheinen wird. Vollgepackt mit weiterer Memorabilia wie mehreren Postern und einem 60-seitigen Buch wird die Neuauflage von "News Of The World" am 17. November 2017 das Licht der Welt erblicken. Mehr Luxus geht definitiv nicht!

Quelle: Promotion Werft Redakteur: Björn Backes Tags: queen re-release jubiläum