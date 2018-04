RABIA SORDA: Neues Album

Die mexikanisch-deutsche Band RABIA SORDA wird am 04.05.2018 ihr neues Album "The World Ends Today" veröffentlichen. Es wird als Doppel-CD, inkl. Bonus Mini-Album "Explota! (La Bomba En Mi Cabeza)" erscheinen und soll das bis dato härteste Werk in der Bandgeschichte sein.



Auf dem regulären Album werden 17 Songs sein. Die Bonus CD mit 8 Stücken beinhaltet weitere Sücke, neue Songs, Experimente und Remixe von befreundeten Gruppen.

