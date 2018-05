RAGE AGAINST RACISM 2018: Änderung im Billing

Die Band CAGE hat ihren Auftritt beim diesjährigen RAGE AGAINST RACISM Festival in Duisburg abgesagt. Stattdessen wird die schweizer Truppe BURNING WITCHES spielen. Das gesamte Billing sieht so aus:

Freitag, 01.06.2018

20:40 Uhr – 22:00 Uhr XANDRIA

19:25 Uhr – 20:25 Uhr GOD DETHRONED

18:30 Uhr – 19:10 Uhr BURNING WITCHES

17:45 Uhr – 18:15 Uhr NIGHT IN GALES

17:00 Uhr – 17:30 Uhr CALL OF CHARON



Samstag, 02.06.2018

21:30 Uhr – 23.00 Uhr ROTTING CHRIST

20:05 Uhr – 21:15 Uhr PYOGENESIS

19:00 Uhr – 19:50 Uhr DARKNESS

17:55 Uhr – 18:45 Uhr STORM SEEKER

16:50 Uhr – 17:40 Uhr KAMBRIUM

15:55 Uhr – 16:35 Uhr TYLER LEADS

15:00 Uhr – 15:40 Uhr IGNITION

14:15 Uhr – 14:45 Uhr DECAPTACON

13:30 Uhr – 14:00 Uhr CONTRA

13.00 Uhr – 13.20 Uhr Musikcorps Hohenbudberg

Der Eintritt ist frei (ja, wirklich), es gibt also keinen Grund, nicht hinzugehen ins Städtisches Kinder- und Jugendzentrum "Die Mühle", Clarenbachstraße 14, 47229 Duisburg.