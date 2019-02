RAGE OF LIGHT: Video zu 'Fallen'

Die Schweizer, deren Debüt am 29. März über Napalm veröffentlicht werden wird, haben zu dem Lied 'Fallen' ein Video veröffentlicht: Youtube.

Das Album "Imploder" wird folgende Liedder enthalten:

1. Light

2. Enraged

3. Fallen

4. I Can, I Will

5. Away With You

6. In The Shadow

7. Battlefront

8. Imploder

9. Mechanicals

10. Nothingness