Die 1987er Platte der deutschen Vorzeige-Power-Metaller, die damals eher Speed-Metaller waren, mit dem Titel "Execution Guaranteed" wird am 22. Juni über Pure Steel als limitierte Doppel-LP veröffentlicht werden. Auf der zweiten Scheibe sind zahlreiche Bonustracks. Seht mal hier:

Seite A

1. Down By Law

2. Execution Guaranteed

3. Before The Storm

4. Street Wolf



Seite B

5. Deadly Error

6. Hatred

7. Grapes Of Wrath

8. Mental Deacy

9. When You're Dead



Seite C

1. Down By Law (Original Mix)

2. Execution Guaranteed (Original Mix)

3. Before The Storm (Original Mix)

4. Street Wolf (Original Mix)



Seite D

5. Deadly Error (Original Mix)

6. Hatred (Original Mix)

7. Grapes Of Wrath (Original Mix)

8. Mental Deacy (Original Mix)

9. When You're Dead (Original Mix)