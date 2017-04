RAGE: Neues Album

Peavy, Marcos und Lucky bringen am 28. Juli mit "Seasons Of The Black" via Nuclear Blast ein neues Album auf den Markt - nur 14 Monate nach dem letzten Scheibchen aus dem Hause RAGE. Dabei soll der Weg des vergangenen Werks beibehalten worden sein und es erwarten die Fans elf "harte, sehr eingängige Kompositionen, die ebenso thrashig-aggresiv sowie episch klingen".