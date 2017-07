RAGE: Neues Video, alter Song

Am 28. Juli wird das bereits 23, Album der unverwüstlichen Rocker erscheinen - wow, kann das echt sein? Ich bin erschüttert. Aber "Seasons Of The Black" wird sicher wieder ein Kracher (wer es nicht glaubt, kann unten mal in 'Blackened Karma' reinlauschen), besonders in der limitierten Digi-Pack Version mit Bonusdisk, die sich "Avenger Revisited" nennt und mit sechs Tracks der RAGE-Vorgängertruppe AVENGER in den seligen Achtzigern schwelgt. Zu dem Lied 'Adoration' gibt es auch ein Video. Seht und hört selbst, einfach, aber effektiv: Youtube.

Das Album kann bereits mit der Bonus-CD im Webshop des Labels Nuclear Blast bestellt werden. Und nun, wie versprochen, noch 'Blackened Karma': Youtube

