RAGE im Januar auf Tour, FIREWIND dabei

Wir hatten es schon einmal angekündigt, aber das ist bereits Monate her, deswegen hier nochmal die Tourdaten der unkaputtbaren Deutschen, die ihr "Seasons Of The Black"-Album live präsentieren wollen (kleine persönliche Anmerkung: Wenn die Jungs so spielfreudig zu Werke gehen wie in Wacken, sollte man sich das Ganze nicht entgehen lassen!):

04.01.2018 D-Bochum Zeche

05.01.2018 D-Speyer, Halle 101

07.01.2018 CH-Pratteln, Z7

09.01.2018 D-München, Backstage

10.01.2018 A-Salzburg, Rockhouse

Mit dabei ist FIREWIND und lokaler Support.