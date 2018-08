RAIN DIARY mit Video zu 'Kill The Disco'

Klingt vom Titel her zwar etwas platt, ist aber ein sehr cooler Elektro-Dark Wave-Rocker mit einem schönen Groove, das die Berliner Filmcrew Kopper Kollektive in Szene gesetzt hat: Youtube.

Erinnert mich in Ansätzen an die SISTERS OF MERCY, und das ist ja nicht schlecht. Das durchaus in die Beine gehende Stück stammt vom Album "Black Wedding", das am 22. September erscheinen wird. Wer mehr hören möchte, kann in das zuvor veröffentlichte Video mal reinlauschen, das auch gut gelungen ist. Hier ist 'Berlin': Youtube.

Im Herbst wird die Band auch auf Tour kommen, aber die Tourdaten sind wohl noch nicht veröffentlicht worden. Oder ich bin zu dusselig, sie zu finden. Werden nachgereicht, wenn ich sie entdeckt habe. Dafür weiß ich, dass es in zwei Monaten noch ein Video geben wird zu dem Lied 'We Are Here, We Are Now', das lose die Geschichte des Videos zu 'Kill The Disco' weiterspinnen wird.