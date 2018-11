RAMMSTEIN: Stadiontour 2019

RAMMSTEIN begibt sich 2019 auf große Stadiontour quer durch Europa. Hier sind die Termine:



27. Mai Veltins-Arena Gelsenkirchen DE

28. Mai Veltins-Arena Gelsenkirchen DE

01. Jun RCDE Stadium Barcelona ES

05. Jun Stade de Suisse Bern CH

08. Jun Olympiastadion München DE

12. Jun Rudolf-Harbig-Stadion Dresden DE

13. Jun Rudolf-Harbig-Stadion Dresden DE

16. Jun Ostseestadion Rostock DE

19. Jun Telia Parken Copenhagen DK

22. Jun Olympiastadion Berlin DE

25. Jun De Kuip Rotterdam NL

28. Jun Paris La Défense Arena Paris FR

02. Jul HDI Arena Hannover DE

06. Jul Stadium MK Milton Keynes UK

10. Jul Stade Roi Baudouin Brussels BE

13. Jul Commerzbank-Arena Frankfurt/Main DE

16. Jul Eden Aréna Prague CZ

17. Jul Eden Aréna Prague CZ

20. Jul Roeser Festival Grounds Luxembourg LU

24. Jul Stadion Śląski Chorzów PL

29. Jul VTB Arena – Central Dynamo Stadium Moscow RU

02. Aug Saint Petersburg Stadium St. Petersburg RU

06. Aug Lucavsala Riga LV

10. Aug Ratina Stadion TampereFI

14. Aug Stockholm Stadion Stockholm SE

18. Aug Ullevaal Stadion Oslo NO

22. Aug Ernst-Happel-Stadion Vienna AT



Der offizielle Vorverkauf startet am Donnerstag, den 8.November um 10:00 Uhr auf Eventim

Quelle: Rammstein Facebook Redakteur: Tommy Schmelz Tags: rammstein