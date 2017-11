RAM: noch ein Video, dann erscheit

Am 3. November wird es das neue Album der Schweden zu kaufen geben, und damit den Fans noch einmal der Mund wässrig wird, gibt es ein weiteres Video zu der Scheibe zu 'Incinerating Storms'. Hier ist ist es und sind nochmal die beiden anderen Videos:

Zuerst besagtes 'Incinerating Storms': Youtube.

Dann 'On Wings Of No Return': Youtube.

Und zum Schluss 'Gulag': Youtube.

Das Album wird es in folgenden Formaten geben:

- Digipak-CD

- schwarzes Vinyl, 180g

- orange red Vinyl (EU-exklusiv - 500 Einheiten)

- flame splatter Vinyl (EU-exklusiv - 200 Einheiten)

- red brown marbled Vinyl (ebay-exklusiv - 100 Einheiten)

- Boxset (500 Einheiten) mit Album auf orange-brown/black-marbled Vinyl, Digipak-CD, und Flagge, Rückenaufnäher plus Fotokarte (handsigniert von allen Bandmitgliedern) sowie die 7-Inch-Single 'Monuments Of Masters' mit Coverversionen von VENOM ('In League With Satan') und EXCITER ('Beyond The Gates Of Doom')