RANDY RAMPAGE verstorben

Die Nachricht erwischte mich in einem Forum - und wurde leider durch etliche Quellen bestätigt: Randy Rampage ist am 14.08.2018 verstorben. Der Sänger, der mit "Alice In Hell" das lengendäre ANNIHILATOR-Debüt eingesungen hat und auch für das kaum schwächere "Criteria For A Black Widow" noch mal an den Frontmannsposten zurückkehren durfte, war sonst auch als Bassist für IRON GYPSY tätig, vor allem aber für die Hardcore-Band D.O.A. aus Vancouver aktiv. Für die Entwicklung des Westküsten-Punks gehörte Rampage zu den prägendsten Figuren. Der Kanadier wurde nur 58 Jahre alt. Bei ANNIHILATOR war er wegen starker Alkoholprobleme aus der Band geflogen.

Die Todesursachen sind noch nicht bekannt. Wir trauern mit allen Angehörigen um eine Punklegende und einen grandiosen Metal-Sänger - ruhe in Frieden, Randy!