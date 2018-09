RAPHEUMETS WELL: Album im Anmarsch plus Audio-Kostprobe

Die US-Band RAPHEUMETS WELL spielt Symphonic Black Metal und hat für den 26. Oktober ihr nächstes Album "The Elder's Anthology" angekündigt. Die "Anthologie" wird remixte und remasterte Stücke der letzten drei Studioscheiben der Gruppe enthalten. Vorab kann man schon mal in den Audioclip zu 'The Betrayer' bei YouTube reinhören.

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: rapheumets well the elders anthology the betrayer youtube