RASPBERRY BULBS: In den Abgrund und zurück

Aber bitte den Sound beibehalten. Diese Combo hat gerade ihr Debüt auf Relapse Records veröffentlicht. "Before The Age Of Mirrors" ist wahrscheinlich für die einen eine Frechheit, für die anderen Puritaner klangtechnisch eine Offenbarung. Punk trifft auf räudigen Black Metal oder so. Hier lärmen Ex-Leute von BONE AWL und RORSCHACH mit.

Quelle: Relapse Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: raspberry bulbs neues album debüt rorschach black metal new wave punk powermetalde februar 2020