RATT-Coverversion von MEGADETH- und SLAUGHTER-Musikern

Das muss man so umständlich formulieren, weil die Truppe keinen richtigen Namen hat, sondern aktuell unter JEFF YOUNG, JOSHUA ALAN, BLAS ELIAS & FRIENDS. Aber dahinter verbergen sich ein paar sehr bekannte Musiker, allen voran Jeff Young (MEGADETH, BADI ASSAD) und Blas Elias (SLAUGHTER), dazu Joshua Alan (BOBBY BLOTZER'S RATT EXPERIENCE), Mikey Bones (RIP), Sherri Klein und Danny Wilde. Wie es scheint, hatten die Jungs einfach Bock darauf, das Lied zu covern, deswegen ohne weitere Umschweife rein in das Live-Video, hier ist 'Lay It Down': Youtube.

Quelle: Bravewords Redakteur: Frank Jaeger Tags: ratt megadeth slaughter