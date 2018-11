RAVENOUS DEATH: Albumtermin steht fest

Am 21. Januar wird das Debütalbum der mexikanischen Death-Metal-Band "Chapters of an Evil Transition" bei Memento Mori erscheinen. Die 2016 gegründete Truppe, die bisher eine EP mit dem Titel "Ominous Deathcult" veröffentlicht hatte, besteht aus Musikern der Bands REMAINS, DEMONIC MANIFESTATION und DEATH'S FORSAKEN. Hier ist die Trackliste des Albums:

1. Prelude to Evilness

2. Doomed to Exist

3. Harvesting Hate

4. Evil Dementia (The Voices of the Nobodies)

5. Awakening of the Damned

6. Cursed Origin

7. Initiation Ritual

8. The Sinister Being

9. Massacre Cult

10. Soul Consumed by the Occult