Die NWoBHM-Legende RAVEN wird im September dieses Jahres mit einem neuen Studioalbum an die Startlinie gehen, und - wie wir die Herren kennen - bestimmt ziemlich flott und athletisch in die folgenden zehn Runden gehen. Die Gallagher-Brüder (siehe Photo) waren erstmals mit ihrem neuen Schlagzeuger Mike Heller für eine Albumaufnahme im Studio, und das Ergebnis, das "Metal City" getauft wurde, soll eine deutliche Schlagseite gen "Wiped Out" abbekommen haben. Erscheinen soll das vierzehnte Studioalbum der Geordies planmäßig am 19.09.2020 über Steamhammer/SPV.

