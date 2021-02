RAZOR - verschollenes Album

Nach ihrer Debüt-EP "Armed & Dangerous" wollten die kanadischen Thrasher RAZOR anno 1984 mit dem Album "Escape The Fire" nachlegen, doch daraus wurde nichts, weil das damalige Label Viper Records andere Pläne hatte. Zwar wollte die Plattenfirma sieben der Songs von "Escape The Fire" gerne verwenden, diese jedoch um einige Neueinspielungen von der Debüt-EP erweitert als "Executioner's Song" veröffentlichen, das dann 1985 in dieser Form erschien.

Dabei sind vier Stücke vom originalen "Escape The Fire" unter den Tisch gefallen, namentlich 'Metal Avenger', 'Heavy Metal Attack', 'Frost Bite' und 'Ready For Action'. Nun sollen die Aufnahmen, die am 01.12.1984 in den Future Sound Studios in Toronto von Terry Morostega produziert werden sollen, endlich zu Albumehren kommen, und zwar remastert von Patrick W. Engel im Temple Of Disharmony.

Erscheinen soll das Werk am 16.07.2021 über High Roller Records.

Hier die Trackliste:

Seite A:

1. City of Damnation 03:41

2. Time Bomb 03:43

3. Distant Thunder 04:03

4. Gatecrasher 02:57

5. Metal Avenger 07:21

Seite B:

6. Heavy Metal Attack 01:48

7. Frost Bite 03:09

8. Death Race 03:24

9. Ready for Action 03:23

10. Escape the Fire 03:28

11. March of Death 03:49

Limitierte Auflage von 1000 Stück:

300 copies on black vinyl

300 copies on red/yellow marbled vinyl

300 copies on transparent ultra clear with red & yellow vinyl

100 copies on neon yellow vinyl

Quelle: High Roller Records, Brave Words Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: razor escape the fire high roller patrick w engel