RÄMLORD: Wenn Umlaute im Bandnamen, ist es Metal

RÄMLORD ist ein Wort, tief aus den skandinavischen Sprachen, der Translator ist überfordert. Aber es gibt Finnen, die nennen sich so, spielen traditionellen Heavy Metal und sind wieder aktiv.

Bekanntestes Mitglied dieser 2010 in Helsinki gegründeten Formation dürfte Jarno Anttila sein, der mal bei IMPALED NAZARENE und BELIAL mitwirkte.

Nun hat die Band die Single 'Love Of The Damned' veröffentlicht, welche auf ein demnächst erscheinendes Album hinweist. So richtig viel kam nämlich von RÄMLORD noch nicht, bisher stehen nämlich nur eine 2016 gezeigte EP "We Are the Night" und 7" die Single "Matuska" von 2017 im Portfolio.