RED CAIN: Cover und Trackliste zum Erstling

Die kanadische Band RED CAIN spielt modernen melodischen Metal und will am 1. März ihr Erstlingsalbum "Kindred: Act I" auf den Markt bringen. Dazu hat sie soeben Cover und Trackliste veröffentlicht:



1. Snakebouquet (6:07)

2. Midnight Sarabande (5:26) (Guest Guitar Tyler Corbett)

3. Zero (6:22)

4. Blood & Gold (4:32)

5. Juliet (5:03) (Guest Vocals Daniel Louden von BENEVOLENT LIKE QUIETUS)

6. All Is Violence (5:40)

7. Wing of The Crow (6:00) (Guest Vocals Kobra Paige von KOBRA AND THE LOTUS)

