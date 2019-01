REESE WYNANS: Erstes Solo-Album des Blues-Veteranen kommt im März!

Seit als 50 Jahren ist der in Nashville beheimatete, 71-jährige Musiker bereits in der Szene aktiv, hat in dieser Zeit an unzähligen Alben mitgearbeitet und kann auf hunderte Kollaborationen zurückblicken. Zuletzt hat REESE WYNANS emsig an seinem ersten Solo-Album gearbeitet, das den Titel "Sweet Release" tragen und am 1. März veröffentlicht wird.

Nach so langer Zeit im Geschäft kennt der ehemalige Keyboarder von STEVIE RAY VAUGHN & DOUBLE TROUBLE logischerweise seine Kollegenschaft und so verwundert auch die Anzahl an Gästen nicht, die sich im Studio eingefunden hat um Reese zu unterstützen. Unter anderem geben sich KEB' MO, WARREN HAYNES, DOYLE BRAMHALL II und KENNY WAYNE SHEPHARD die Ehre. Auch seine beiden ehemaligen DOUBLE TROUBLE-Kollegen Tommy Shannon (bass) und Chris Layton (dr.) sind zu hören und last but not least sei auch noch JOE BONAMASSA erwähnt. Der greift nicht nur selbst in die Saiten und zum Mikro, sondern hat für "Sweet Release" zum ersten mal die Seiten gewechselt hat und auf dem Produzentenstuhl Platz genommen.

Die Trackliste wurde bereist bekanntgegeben und dürfte bei Genre-Liebhabern auf Anhieb für Verzückung sorgen. Schließlich hat Reese gleich vier Songs des unvergessenen STEVIE RAY VAUGHN interpretiert. Dazu kommen noch weitere Tracks von illustren Größen wie TAMPA RED, LES DUDEK und BOZ SCAGGS:

1. Crossfire

2. Say What!

3. That Driving Beat

4. You're Killing My Love

5. Sweet Release

6. Shape I'm In

7. Hard To Be

8. Riviera Paradise

9. Take The Time

10. So Much Trouble

11. I've Got A Right To Be Blue

12. Soul Island

13. Blackbird